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الأردن: استيراد الغاز الطبيعي المصري سيخفف من تكلفة الكهرباء

08:45 م الأربعاء 10 أكتوبر 2018
الأردن: استيراد الغاز الطبيعي المصري سيخفف من تكلفة الكهرباء

هالة زواتي

عمان - (أ ش أ)

أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة هالة زواتي، اليوم الأربعاء، أن الغاز الطبيعي الذي بدأ الأردن في استيراده من مصر، سيخفف من تكلفة الكهرباء في المملكة، مما سينعكس إيجابا على بند فرق أسعار الوقود الذي يتحمله المواطن الأردني.

وقالت زواتي - في تصريحات إذاعية - إن "من شأن الغاز الطبيعي الذي بدأ استيراده من مصر بكميات تجريبية، وسيتم زيادتها مطلع العام المقبل، تخفيف كلف الكهرباء وأن ينعكس إيجابا على بند فرق أسعار الوقود".

وأوضحت أن قرار الحكومة الأردنية بتخفيض بند فرق أسعار الوقود في فاتورة كهرباء شهر أكتوبر الحالي بمقدار 2 فلس، مرده التزود بالغاز الطبيعي المصري الذي قلل الكلف، مؤكدة أن الحكومة الأردنية بصدد تحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية في الربع الثاني من العام المقبل لترك المجال أمام الشركات للتنافس بتخفيض الأسعار وتحسين جودة خدماتها، مشيرة إلى أهمية دخول شركات جديدة لتسويق المشتقات النفطية لزيادة التنافس بين الشركات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

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