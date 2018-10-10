إعصار "مايكل" يصل اليابسة في ولاية فلوريدا الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

وصل الإعصار "مايكل" إلى اليابسة في ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الأربعاء، مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 250 كيلومتراً في الساعة، حسبما أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وقال المركز إن مركز العاصفة، القوية والمصنفة من الفئة الرابعة، وصل إلى اليابسة بالقرب من مكسيكو بيتش بفلوريدا، وهو ما جلب رياحا كارثية وعاصفة تهدد الحياة.

ويعتبر مايكل أول إعصار من الفئة الرابعة يضرب اليابسة في ولاية فلوريدا منذ عام 1851، وفقا لما ذكره بروك لونج، رئيس الوكالة الاتحادية الأمريكية لإدارة الطوارئ.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية على صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن "هذا يعادل تقريبا تحذيرا من إعصار مدته 3 ساعات ... يجب على الفور اللجوء إلى مأوى أو غرفة داخلية".