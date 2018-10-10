متحدث الجيش الليبي: عشماوي كان على علاقة بإرهابيين في تركيا ومصر

كتب – محمد عطايا:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إنه جرى اعتقال الإرهابي هشام عشماوي، وعدد آخر من الإرهابيين بعملية ناجحة في درنة.

وأضاف المسماري في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاربعاء، أن عملية القبض على عشماوي تمت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.

وأكد أن هشام عشماوي كان على علاقة بإرهابيين في أفغانستان وتركيا ومصر، مشددًا على أنه سيدفع ثمن جرائمه.

واستطرد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن عشماوي يخضع للتحقيق وهو متورط بقتل مئات المدنيين.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بيانا يفيد بإلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي فجر اليوم الاثنين، في عملية أمنية بمدينة درنة.

واُتهم "عشماوي" بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة "101 حرس حدود"، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا والذي أسفر عن استشهاد 29 شخصا، والهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات والتي راح ضحيتها 16 شهيدًا.

وقضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، غيابيًا بإعدام هشام عشماوي، و13 من العناصر الإرهابية في اتهامهم بالهجوم على "كمين الفرافرة" الذي أسفر عن استشهاد 28 ضابطًا ومجندًا.