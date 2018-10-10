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البيت الأبيض: بولتون وبومبيو وكوشنر ناقشوا مع "بن سلمان" قضية خاشقجي

07:54 م الأربعاء 10 أكتوبر 2018
البيت الأبيض: بولتون وبومبيو وكوشنر ناقشوا مع "بن سلمان" قضية خاشقجي

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

كتب – محمد عطايا:

أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وصهر الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر، ناقشوا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وكشف الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء، عن رغبته في دعوة خطيبة الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي إلى البيت الأبيض.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أنه خاض حديثا مع مسئولين سعوديين على أعلى المستويات حول أزمة اختفاء الصحفي السعودي.

كان ترامب صرح الإثنين الماضي، أنه "منزعج بشأن هذا الموضوع، وهناك أخبار سيئة إلى حد ما تتحدث عنه. لايروق لي ذلك".

فيما أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أنه منزعج بشدة حيال ما يتردد عن خاشقجي.

يشار إلى أن مسؤولا تركيا، لم يكشف عن هويته، قد تحدث عن أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية السعودية ، وهو ما نفته المملكة بشدة.

وكانت التركية "خديجة جانكيز" برفقة خاشقجي قبل دخوله القنصلية السعودية في الثاني من الشهر الجاري، وقالت إنها لم تره يخرج منها مرة أخرى.

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