أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نصر أكتوبر تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

حول العالم في 24 ساعة: الرئيس الأمريكي يقبل استقالة نيكي هايلي

01:30 ص الأربعاء 10 أكتوبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: الرئيس الأمريكي يقبل استقالة نيكي هايلي

نيكي هايلي

كتب – محمد عطايا:

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها قبول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استقالة المندوبة الأمريكة بالأمم المتحدة نيكي هايلي، بينما سلمت فرنسا دبلوماسيًا إيرانيًا إلى السلطات البلجيكية بعد اتهامة بالتخطيط لتفجير مؤتمر المعارضة في باريس، فيما كشف كشف صحفيون استقصائيون على الانترنت من موقع (بيلينجكات) الإلكتروني الاستقصائي ما وصفوها بالهوية الحقيقة للمشتبه به الثاني من بين شخصين روسيين يُزعم انهما مسؤولان عن حالات التسميم بغاز الاعصاب في مدينة سالزبري البريطانية.

زلزال هاييتي مقياس ريختر داعش سيرخي سكريبال الإرهاب المخابرات الفرنسية نيكي هايلي

الخبر التالى:

ترامب يجيب.. هل يرشح إيفانكا لمنصب سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة؟
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان