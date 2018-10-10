حول العالم في 24 ساعة: الرئيس الأمريكي يقبل استقالة نيكي هايلي

كتب – محمد عطايا:

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها قبول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استقالة المندوبة الأمريكة بالأمم المتحدة نيكي هايلي، بينما سلمت فرنسا دبلوماسيًا إيرانيًا إلى السلطات البلجيكية بعد اتهامة بالتخطيط لتفجير مؤتمر المعارضة في باريس، فيما كشف كشف صحفيون استقصائيون على الانترنت من موقع (بيلينجكات) الإلكتروني الاستقصائي ما وصفوها بالهوية الحقيقة للمشتبه به الثاني من بين شخصين روسيين يُزعم انهما مسؤولان عن حالات التسميم بغاز الاعصاب في مدينة سالزبري البريطانية.