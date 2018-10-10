ترامب يجيب.. هل يرشح إيفانكا لمنصب سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة؟

كتب – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن ابنته إيفانكا ستكون سفيرة "رائعة" لأمريكا في الأمم المتحدة، لكنه لو رشحها لهذا المنصب سيواجه اتهامات بالمحسوبية.

وأمام صحفيي البيت الأبيض، قال ترامب إنه "لا يوجد شخص في العالم مؤهلا" أكثر من ابنته إيفانكا لتصبح السفيرة الأمريكية بالمنظمة الدولية، بحسب ما نقلته صحيفة الإندبندنت البريطانية.

فيما نقلت مراسلة شبكة "سي إن إن" بالبيت الأبيض، كايتلين كولينز، نفس التصريحات لترامب، وكتبت إنه ذكر أن إيفانكا ستكون سفيرة رائعة، "لكن لو اخترتها سأواجه اتهامات بالمحسوبية".

ثم عاد الرئيس الأمريكي وأشار إلى أنه لو اتخذ قرار اختيار إيفانكا، فإن الاتهامات بالمحسوبية ستكون بلا أساس.

واستقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي من منصبها، على أن تغادره مع نهاية العام، وجاء الإعلان في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض.

وفي محاولة للبحث عن خليفة هايلي في منصبها بالمنظمة الدولية، ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية في تقرير لها الثلاثاء، أن من بين المرشحين ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وزوجها مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، بجانب مستشارة ترامب السابقة مصرية الأصل دينا باول.

أضاف التقرير أنه خلال العام الماضي، تناثر شائعات حول أن ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، سوف تخلف نيكي هايلي في منصبها بالأمم المتحدة، في وقت سوف تتولى السفيرة الأمريكية منصب وزيرة الخارجية.

وما زاد من تلك التكهنات، تصريحات هايلي خلال مؤتمرها الثلاثاء مع ترامب، حين أشادت بكل من إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر، وقالت إن كوشنر "موهبة قانونية خفية".

كما انتقلت للحديث عن إيفانكا وقالت إنها "صديقة عظيمة"، وأثنت على عمل الثنائي الذي يدور خلف الكواليس.

ومن بين المرشحين أيضًا حسب المجلة، المستشارة الأمنية السابقة للرئيس ترامب، دينا باول.

واستقالت دينا باول من منصبها في ديسمبر الماضي، وهي من مواليد عام 1973 في القاهرة، وكانت في الرابعة من العمر عندما هاجرت أسرتها إلى ولاية تكساس في الولايات المتحدة عام 1977.