الحلبوسي: العراق بحاجة إلى تفعيل الجانب الخدمي في أسرع وقت

بغداد (أ ش أ)

اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الإثنين، أن العراق بحاجة إلى تفعيل الجانب الخدمي في أسرع وقت، مبينا أن البرلمان حريص على منح الكفاءات النسائية دورا مهما ومشاركة فاعلة في إدارة الملفات التنفيذية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، إن "الحلبوسي استقبل اليوم السفيرة الاسترالية جوان لوندز، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق واستراليا خصوصا على المستوى البرلماني، وبما يعزز مصالح البلدين ويحقق آمال وتطلعات الشعبين الصديقين"، مضيفا أن اللقاء ناقش أهمية أن يكون للمرأة حضور في إدارة الدولة".

وأضاف البيان أن "مجلس النواب العراقي حريص على منح الكفاءات النسائية دورا مهما ومشاركة فاعلة في إدارة الملفات التنفيذية"، لافتا إلى أن "العراق يمتلك كفاءات نسائية متميزة يمكن أن تؤدي دورها بشكل مهم وكبير".

وأوضح الحلبوسي، أن "العراق بحاجة إلى تفعيل الجانب الخدمي في أسرع وقت، وسيقوم مجلس النواب خلال هذه المرحلة بتفعيل الدور الرقابي بشكل واضح مصحوبا بإجراءات قانونية تجاه أي تقصير".

بدورها، أعربت السفيرة الاسترالية عن حرص بلادها على "إقامة أفضل العلاقات مع العراق"، مؤكدة أن "مجلسي نواب البلدين سيعملان على تهيئة الأجواء المناسبة لتعاون الحكومتين على المستويات كافة".