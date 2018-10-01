ترامب يهين صحفية في البيت الأبيض: "أنت لا تفكرين" (فيديو)

كتب – محمد عطايا:

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مراسلة فضائية "إي بيه سي" سيسليا فيجا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين، في البيت الأبيض، للإعلان عن تفاصيل توقيع الاتفاقية التجارية مع كندا، والمكسيك.

وأحرج ترامب اليوم الاثنين، الصحفية عندما تأهبت للتوجه بسؤال إلى الرئيس الأمريكي، قائلًا: "لقد أصيب بصدمة عندما اخترتها لتسألني السؤال، هي مصدومة حاليًا"، ما أثار ضحك وسخرية المتواجدين.

ردت سيسيليا فيجا سريعًا: "لا، لست خائفة أو مصدومة سيدي الرئيس"، ليجيبها الأخير قائلًا: "حسنًا، أعرف أنك لا تفكرين، انت لا تفكرين على الإطلاق".

أصيبت فيجا هذه المرة بالصدمة، وطلبت العذر من ترامب ليعيد ما قاله، إلا أن الأخير رفض، وطالبها بطرح سؤالها.

سؤال المراسلة الأمريكية دار حول المرشح للمحكمة العليا حاليًا، بريت كافانو، ما أدى إلى سخرية ترامب منها مرة ثانية، قائلًا: "انا لا أرى هنا في الأوراق أي شيء يشير إلى كافانو"، في إشارة تدل على أنها من المفترض توجه أسئلة خاصة باتفاقية التجارة.

بعد انتهاء المؤتمر، علقت سيسليا فيجا على ما حدث، فكتبت عبر "تويتر": "مؤتمر صحفي يعني أنه من الممكن أن تسأل ما أردت".

وليست تلك هي المرة الأولى التي يسخر فيها ترامب من صحفي، ففي نهاية عام 2015، سخر من إعاقة مراسل صحفي يعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست"، .

وقلد "ترامب" إشارات مراسل صحيفة "واشنطن بوست" السابق، سيرج كوفالسكي، حيث يعاني هذا المراسل من إعوجاج المفاصل، ما يحد من حركة ذراعيه.

وقالت المتحدثة باسم حملة ترامب، هوب هيكس، إنها لن تعلق على ما نشرته صحيفة واشنطن بوست عن الحادث، لأن ترامب ليس على علم بالحالة الصحية للمراسل، ولم يكن يسخر من مرضه بأي شكل، حسب قولها.

وقال الصحفي لواشنطن بوست "إنه واثق من أن ترامب كان على علم بحالته الصحية، فكوفالسكى التقى بترامب عدة مرات حينما كان يغطي أخباره عندما كان مراسلا في صحيفة نيويورك ديلي نيوز 1987- 1993.