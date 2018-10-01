موسكو: تأييد أوروبا الاستفتاء في مقدونيا يشير إلى الرغبة في التحاقها بالناتو

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تأييد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لنتائج الاستفتاء في مقدونيا، يشير إلى رغبتهم في تعجيل التحاق هذه الدولة بالحلف بغض النظر عن رأي سكانها.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان اليوم الاثنين: "إن نسبة مشاركة تقدر بــ 36.8 بالمئة في هذا الاستفتاء لا تسمح بإقرار نتائجه، وإن الدلائل تشير بشكل لا ازدواجية فيه إلى أن الناخبين المقدونيين فضلوا مقاطعة القرارات، التي تفرض على سكوبيه وأثينا من الخارج، حيث شارك سياسيون بارزون من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في حملة الترويج للاستفتاء وتدخلوا بوقاحة في الشئون الداخلية لهذه الدولة".

وأوضحت أن نسبة المشاركة 36.8 بالمئة لا تسمح بإجراء الاستفتاء، حيث من الضروري 50 بالمئة من المشاركة، مؤكدة أن الحقيقة هي أن ثلثي السكان المقدونيين لم يدعموا اتفاق "بريسبا" ، إلا أن نتائج التصويت رحب بها على الفور قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وواشنطن.

وقالت الخارجية الروسية "إن الأمر الواضح أن هناك طموحات لضمان تسريع جر سكوبيي إلى حلف الناتو بغض النظر عن رأي الشعب المقدوني ، وإن موقف روسيا المبدئي يظل دون تغيير ، وهو أنه لا يمكن إيجاد حل طويل الأجل إلا من قبل الأطراف نفسها دون تدخل خارجي وضمن الاطار القانوني حصراً والاعتماد على الدعم الشعبي الواسع" ، مشيرة إلى أن اتفاقية "بريسبا" لا تتوافق مع هذه المعايير ومع القانون الدولي والدستور المقدوني.

وأكدت أن روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي تتابع عن كثب تطور الوضع ، انطلاقا من حقيقة أنه وفقا للفقرة 3 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 845 سيتم النظر في نتائج المحادثات بين سكوبيي وأثينا في مجلس الأمن الدولي.

وكانت اليونان قد وقعت في 17 يوليو الماضي اتفاقا مع جمهورية مقدونيا لحل نزاع قديم حول اسمها ويفتح لسكوبيه الطريق نحو حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ، كما اتفق الطرفان على إعادة تسمية جمهورية مقدونيا بجمهورية مقدونيا الشمالية.

يُذكر أن استفتاء قد جرى في مقدونيا أمس الأحد حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي باعتماد اتفاق بين جمهورية مقدونيا وجمهورية اليونان.