إندونيسيا: 2.4 مليون شخص تضرروا جراء زلزال وتسونامي "سولاوسي"

جاكرتا (أ ش أ)

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، أن 2.4 مليون شخص تضرروا جراء الزلزال والتسونامي اللذين ضربا جزيرة "سولاوسي".

وقال المتحدث باسم الوكالة ستوبو نجوروهو -حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين- إن 48 ألف شخص تشردوا من منازلهم جراء الزلزال فيما تم إسعاف 600 آخرين.

وأوضحت الشبكة أن اليوم شهد استمرار عمليات الدفن الجماعي للضحايا الذين قالت السلطات الرسمية اليوم الاثنين إنهم بلغوا 844 شخصا، فيما لا يزال المئات يعانون من نقص الماء والغذاء والوقود.

يشار إلى أن السلطات الإندونيسية أعلنت اليوم استعدادها لقبول المساعدات الدولية في أعقاب الزلزال الذي ضرب بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر وتبعه موجات مد عاتية (تسونامي).