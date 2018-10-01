وزير خارجية كازاخستان يكرم السفير هيثم صلاح بمناسبة نهاية فترة عمله

القاهرة- مصراوي:

كرم وزير خارجية كاذاخستان، خيرت عبدالرحمنوف، السفير المصري، هيثم صلاح، ومنحه وسام و شهادة الاستحقاق و التقدير و التميز، تقديرا لما بذله من مجهودات طوال السنوات الأربع التي عمل فيها سفيرا لمصر في دولة كاذاخستان.

و ساهم السفير هيثم صلاح، بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وجاء هذا التكريم بمناسبة صدور القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 411 لسنه 2018 المتضمن تعيين السفير هيثم صلاح في ديوان وزارة الخارجية و انتهاء عمله سفيرا لمصر في كاذاخستان.