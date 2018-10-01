يمنيون يطلقون حملة إلكترونية تطالب "بثورة جياع ضد الجميع"

صنعاء - (د ب أ):

أطلق مواطنون وناشطون يمنيون، اليوم الاثنين، حملة إلكترونية واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب "بتنفيذ ثورة شعبية ضد الجميع"، في إشارة إلى الأطراف السياسية المتصارعة في اليمن.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية: "إن هذه الحملة تأتي بعد استمرار انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، مع استمرار أزمة المشتقات النفطية وغاز الطبخ".

وأضاف السكان: "يعيش اليمنيون اليوم أسوأ مراحل حياتهم منذ بدء الحرب في البلاد، فلا رواتب ولا مصدر دخل ثابت يساعدهم في الحصول على مستلزمات الحياة الأساسية وسط غلاء المعيشة المستمر".

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني إلى 750 ريالًا، في حين وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 203 ريالات يمنية، أي ازداد سعر الصرف أكثر من 3 أضعاف على ما كان عليه قبل اندلاع الحرب.

وأشار السكان إلى أن: "اليمنيين لم يعد باستطاعتهم تحمل المزيد من المعاناة وسط غياب أفق السلام".

وتضمنت الحملة التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفيس بوك"، مطالب بخروج اليمنيين بثورة ضد الجميع، أطلقوا عليها ثورة الجياع، منتقدين فيها سياسة الحكومة الشرعية والتحالف العربي ومسلحي الحوثيين.

واتهم المواطنون والناشطون تلك الأطراف بالتسبب في تدهور الوضع المعيشي في البلاد التي تعد اليوم من أفقر دول العالم.​