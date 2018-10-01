أمريكا وكندا تقران اتفاقا لتحديث "نافتا"

واشنطن - (د ب أ):

بعد مفاوضات صعبة، اتفقت الولايات المتحدة وكندا على اتفاقية تجارية جديدة مع المكسيك، من شأنها الحفاظ على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" ككتلة تجارية ثلاثية.

وتم التوصل إلى الاتفاق، الذي أعلن عنه ممثلو الحكومة الأمريكية في وقت متأخر من أمس الأحد، في اللحظة الأخيرة - قبل الموعد النهائي المحدد بمنتصف الليل بالتوقيت المحلي.

ولن يطلق على اتفاقية التجارة الجديدة اسم "نافتا" ولكن ستعرف باسم الاتقاقية الأمريكية-المكسيكية-الكندية "يو إس إم سي آيه".

يذكر أن نافتا، التي تم إبرامها في عام 1994 بين الدول الثلاث، وكانت واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم. وتؤثر على ما يقرب من 500 مليون شخص وتغطي منطقة ذات ناتج اقتصادي يبلغ حوالي 23 تريليون دولار.

تضاعف حجم التجارة الأمريكية مع الدولتين المتجاورتين 4 مرات منذ عام 1994 ليصل إلى 1.3 تريليون دولار.​