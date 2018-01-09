أمريكا ترحب بمشاركة كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية الشتوية

واشنطن - (د ب ا)

رحبت الولايات المتحدة بعقد اجتماع بين ممثلي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية يتعلق بمشاركة كوريا الشمالية فى دورة الالعاب الاولمبية الشتوية القادمة في بيونجتشانج.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية هيذر نويرت ان الولايات المتحدة ما زالت تجري " مشاورات وثيقة" مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين، كما يواصل وزير الخارجية ريكس تيلرسون التشاور عن كثب مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي كانج كيونج وا.

وذكرت نويرت ،فى بيان، إن مسؤولى كوريا الجنوبية سيضمنون ان مشاركة كوريا الشمالية فى دورة الالعاب الاولمبية الشتوية لا تنتهك عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالبرامج النووية والصواريخ الباليستية فى كوريا الشمالية.

واضافت ان الولايات المتحدة سترسل وفدا رئاسيا رفيع المستوى الى بيونجتشانج و "ملتزمة بدورة اولمبية شتوية آمنة وناجحة".