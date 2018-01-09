رئيس جنوب إفريقيا يشكل لجنة للتحقيق في اتهامه بالفساد

بريتوريا - )أ ش أ(

شكل رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما مساء اليوم الثلاثاء لجنة تحقيق؛ للنظر في مزاعم الفساد التي أدت لإطلاق دعوات بإقالته من منصبه وإضعاف حزبه الحاكم (حزب المؤتمر الوطني الإفريقي).

وقاد تصاعد الإحباط الشعبي بشأن مزاعم الفساد المتعددة ضد زوما أعضاء بحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم لدعوة الرئيس إلى التنحي كي يصبح الحزب في موقف أقوى للمنافسة في الانتخابات المقرر لها عام 2019.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن زوما قوله إن "هذا الأمر لا يمكن أن ينتظر أكثر من ذلك"، مشيرا إلى أن أي تأجيل سيثير الشك بين المواطنين بشأن توجه الحكومة نحو مكافحة الفساد.

وأضافت الشبكة أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم سيعقد هذا الأسبوع اجتماعا رفيع المستوي يتحدد من خلاله مصير الرئيس زوما.