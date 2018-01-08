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وزير خارجية إيران يحذر الدول الأجنبية من إثارة الاضطرابات ببلاده

11:54 ص الإثنين 08 يناير 2018
وزير خارجية إيران يحذر الدول الأجنبية من إثارة الاضطرابات ببلاده

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

طهران – (أ ش أ):

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين الدول الأجنبية من إثارة الاضطرابات وانعدام الأمن في بلاده، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها إيران مؤخرا.

وقال ظريف - حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية - إنه لا يمكن لأي بلد أن يخلق بيئة آمنة لنفسه على حساب دعم انعدام الأمن في الدول الأخرى، مضيفا أن مثل هذه الجهود لن تؤدي إلا إلى نتائج عكسية.

يذكر أن موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة - التي تعود جزئيا للاستياء من المصاعب الاقتصادية ومزاعم الفساد - هي الأخطر منذ الاضطرابات التي استمرت شهورا في عام 2009 بعد إعادة انتخاب الرئيس السابق "محمود أحمدي نجاد" في ذلك الوقت.

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