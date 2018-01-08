البحرية الليبية تتوقع تزايد عمليات الهجرة غير الشرعية

طرابلس - ( د ب أ):

توقّع المتحدث باسم أركان البحرية الليبية، عميد بحّار أيوب قاسم تزايد عمليات الهجرة غير الشرعية مع تحسن الأحوال الجوية وهدوء البحر قبالة السواحل الليبية.

وقال قاسم لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الاثنين "يتم منذ مدّة استخدام قوارب متهالكة وذات محركات سيئة نتيجة ازدحام المهاجرين الموجودين داخل الأراضي الليبية في انتظار فرصة لعبور البحر"، متوقّعاً أن تفُوق أعداد المهاجرين الأرقام التي أعلن عنها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ورجح أن يقارب العدد "مليون مهاجر داخل ليبيا" بزيادة تصل إلى 300 ألف مهاجر عن الأرقام التي أعلن عنها الجهاز التابع لحكومة الوفاق الوطني قبل أيام.

وقال إن "مسألة مكافحة الهجرة تعتمد على مدى رغبة الدول المعنية في القضاء عليها، بداية من تأمين الحدود الجنوبية الليبية، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات والقوانين الرادعة لها".

وكان أحد زوارق حرس السواحل الليبي قام أمس الأحد بإنقاذ 272 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن قاربين مطاطيين، وبحسب المكتب الإعلامي للحرس فقد كان ضمن المهاجرين 53 امرأة و56 طفلاً وجثتين لامرأتين إحداهما كانت حاملاً والأخرى مريضة.

وأكد المكتب، في تصريحات صحفية، أن عملية الإنقاذ تمت على مرحلتين، حيث جرى انقاذ القارب الأول الذي سقط محركه في البحر على بعد 30 ميلاَ شمال منطقة "القره بوللي" شرق طرابلس وكانت جثّتا المرأتين ضمن ركابه بعد أن فارقتا الحياة بسبب الازدحام وتكدّس المهاجرين .



وطبقا للمكتب وُجِد القارب الثاني متوقفاً لعطل أصاب المحرك شمال منطقة القره بوللي على بعد حوالي 12 ميلاً، وبعد إنقاذ المهاجرين المنتمين لجنسيات أفريقية مختلفة، تم نقلهم لقاعدة طرابلس البحرية ، حيث جرى تقديم المساعدات الطبية والإنسانية بحضور جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، والمنظمة الدولية للهجرة، والهيئة الطبية الدولية، ليتم لاحقاً تسليمهم لمركز إيواء "طريق السكة" التابع لجهاز مكافحة الهجرة.

وتعد هذه أول عملية رصد وإنقاذ لقاربين من قِبَل البحرية الليبية هذا العام.