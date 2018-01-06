طائرات دون طيار تستهدف قاعدة روسية غربي سوريا

دمشق - (د.ب.أ)

تعرضت قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية السورية لقصف جوي بواسطة أسراب من الطائرات المسيرة مساء اليوم السبت .

وقالت مصادر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن " سماء قاعدة حميميم تشهد معركة جوية بين الطائرات المسيرة والدفاعات الجوية في القاعدة ".

وأكدت المصادر أن " أسراب من الطائرات المسيرة التي تحمل قنابل تتجه الى قاعدة حميميم العسكرية الروسية ".

واعترف المتحدث الرسمي باسم قاعدة حميميم أليكسندر إيفانوف بالهجوم الذي يُشن على القاعدة الجوية وقال في تصريح عبر صفحات القاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي " التجاوزات الأمنية على منطقة حميميم العسكرية سيدفع مرتكبوها ثمنا باهظاً على ارتكابهم لهذه الحماقات الغير مبررة".

من جانبه قال مصدر إعلامي مقرب من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " تتصدى وسائط الدفاع الجوي الروسي والسوري وبمشاركة القطع البحرية السورية لمواجهة أسراب طائرات بدون طيار تستهدف مطار حميميم قادمة من محافظة إدلب شمال غرب سوريا".

وأضاف المصدر " لا معلومات حتى الآن إن كان هناك خسائر بشرية أو تعرض الطائرات والآليات الروسية لأضرار داخل القاعدة ".

وقالت مصادر محلية في مدينة جبلة السورية قرب قاعدة حميميم لـ (د.ب.أ) إن " أصوات المضادات الأرضية تسمع بكثافة داخل القاعدة وانفجارات تحصل في السماء ".

وكانت قاعدة حميميم وبحسب مصادر إعلامية روسية قد تعرضت لقصف ليل الاثنين الماضي، مما ألحق أضراراً بعدد من الطائرات وإصابة عدد من الجنود الروس .