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السودان يغلق حدوده مع إريتريا وسط استنفار أمني

11:46 م السبت 06 يناير 2018
السودان يغلق حدوده مع إريتريا وسط استنفار أمني

الخرطوم - (د.ب.أ)

أعلن السودان رسميا اليوم السبت، إغلاق حدوده الشرقية مع إريتريا، وسط حالة من الاستنفار الأمني الكبير، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وذكرت الوكالة اليوم أن والي كسلا، آدم جماع، أصدر قرارا، استنادا للمرسوم الجمهوري الخاص بإعلان حالة الطوارئ في الولاية، بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إريتريا اعتبارا من مساء أمس (الجمعة) ولحين توجيهات أخري.

ووفقا للوكالة، أشار القرار إلى أن حركة الدخول والخروج لمواطني البلدين عبر معبر اللفة الحدودي ستكون وفق الضوابط والإجراءات القانونية المنصوص عليها.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أصدر يوم 30 ديسمبر الماضي مرسوما جمهوريا بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا لمدة ستة أشهر.

السودان الخرطوم إريتريا حالة الطوارئ

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