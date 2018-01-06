عاصفة ثلجية تودي بحياة 13 شخصا في الصين

أنهوي- (د ب أ):

أودت عاصفة ثلجية قوية بحياة 13 شخصا في مقاطعة أنهوي شرقي الصين منذ الثالث من يناير الجاري، طبقا لما ذكرته حكومة المقاطعة أمس الجمعة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن أسوأ عاصفة ثلجية أضرت منذ عام 2008 حتى الان بحياة 106 ملايين شخص في المقاطعة، مما تسبب في خسائر اقتصادية مباشرة، تصل إلى 126 مليار يوان (190 مليون دولار أمريكي)، فضلا عن خسائر بالزراعة بلغت قيمتها 790 مليون يوان (122 مليون دولار أمريكي).

وأعلنت تسع مدن حالة طوارئ بسبب الثلوج.

وبالاضافة إلى مقاطعة أنهوي، شهدت مقاطعات خنان وهوبي وهونان وجيانجسو وشنشي تساقطا كثيفا للثلوج هذا الاسبوع.