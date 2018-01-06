تويتر" يعلن اعتزامه عدم محو تغريدات كبار الساسة حتى وإن كانت مثيرة للجدل"

سان فرانسيسكو - (د ب أ):

أعلن موقع تويتر اعتزامه عدم محو تغريدات كبار الساسة، حتى وإن كانت مثيرة للجدل.

وأوضح الموقع، أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي)، أن حجب حساب رئيس دولة مثلا أو حذف تغريداته المثيرة للجدل، سيكون بمثابة إخفاء معلومات مهمة ينبغي للناس في الواقع أن يطلعوا عليها ويناقشوها.

وأضاف الموقع أن مثل هذه الخطوة من شأنها ألا تجعل السياسي المعني بهذه الواقعة هادئا، كما أنها ستصعّب من إجراء المناقشة الضرورية حول ما تضمنته تغريدته، ولفت الموقع إلى أنه يسعى إلى دفع الحوار العام على المستوى العالمي، قدما.

وذكر الموقع أن رؤساء الدول يلعبون في هذا الشأن دورا مهما، نظرا لتأثيرهم الكبير للغاية على المجتمع.