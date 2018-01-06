الخارجية الإيرانية: جلسة مجلس الأمن هزيمة جديدة لسياسة ترامب

طهران- (أ ش أ):

اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم، السبت، أن عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بطلب من الحكومة الامريكية حول الاحتجاجات الأخيرة في ايران، يشكل هزيمة جديدة للسياسة الخارجية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الايرانية عن ظريف قوله إن معارضة أغلبية اعضاء مجلس الامن الدولي لمناقشة الشأن الداخلي الايراني، يمثل نكسة أخرى للسياسة الخارجية لترامب.

وأشار ظريف إلى أن مجلس الامن الدولي رفض المحاولة المفضوحة الرامية لسلب مسئوليات المجلس، حيث أكدت اغلبية الاعضاء ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق النووي وتفادي التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي شدد في ختام جلسته التي عقدت بطلب من الولايات المتحدة فجر السبت على ضرورة احترام حق الشعب الايراني في الاحتجاج، معتبرا أن اعمال الشغب الأخيرة شأن داخلي، ولاتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وأن طرح هذه القضايا تعد خارج نطاق المسؤوليات المناطة للمجلس.