السفير الأمريكي بالعراق: ندعم جهود معالجة الملفات العالقة بين بغداد وأربيل

واشنطن - (أ ش أ):

أكد السفير الأمريكي لدي العراق، دوجلاس سيليمان دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لمعالجة الملفات العالقة بين العراق وإقليم كردستان.

وقال سيليمان - حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكي اليوم السبت: "أدعم واجدد مساندة واشنطن للجهود التي تبذل لمعالجة الملفات العالقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية عبر الحوار والتفاوض بموجب الدستور".

وكان سيليمان قد التقي مساء الخميس الماضي في اربيل مع رئيس حكومة الاقليم بارازني وعدد من المسئوليين لبحث الاوضاع السياسية في المنطقة وفي كردستان فضلا عن مناقشة الانتخابات المقبلة والانشطة وخطة الاصلاح التي تبنتها حكومة كردستان .​