هايلي أقامت "سهرة استثنائية" لأصدقاء واشنطن في التصويت حول القدس

أمريكا - (أ ف ب):

أقامت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي الاربعاء حفل استقبال لممثلي الدول التي دعمت واشنطن خلال التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي على قرار يدين اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتحت عنوان "سهرة استثنائية للأصدقاء"، قامت هايلي بنشر-- او فرضت على بعثتها نشر -- صور عدة على تويتر تظهر فيها محاطة بسفراء وسفيرات خلال حفل استقبال نظم في نيويورك.

ونقلت البعثة الاميركية في الامم المتحدة عن هايلي في تغريدة "من السهل على الاصدقاء ان يلتقوا في الاوقات الجيدة. لكن الاصدقاء الذين كانوا معنا في الاوقات الصعبة لن ننساهم ابدا. شكرا لل64" دولة صوتت ضد القرار او امتنعت عن التصويت او تغيبت عن جلسة الجمعية العامة للامم المتحدة.

كانت الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم 193 بلدا، دانت اعلان ترامب حول القدس في 21 كانون الاول/ديسمبر، بعد اربعة ايام على استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي لمنع تبني قرار في هذا الشأن.

وأيدت قرار الجمعية العامة 128 دولة بينها عدد من حلفاء واشنطن مثل فرنسا وبريطانيا.

وصوتت تسع دول بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، بينما امتنعت 35 دولة بينها كندا والمكسيك وبولندا والمجر عن التصويت وتغيب ممثلو 21 دولة عن الجلسة.

وتعتبر واشنطن أن هذه الدول الـ64 في مجموعها دعمت موقف الولايات المتحدة. وقد دُعي ممثلوها إلى حفل الاستقبال الذي أعلنت عنه هايلي في نهاية ديسمبر ونظم مساء الأربعاء.

وتعذرت معرفة ما إذا كانت كل الدول الـ64 حاضرة، لأنه لم يسمح بحضور الصحافيين.