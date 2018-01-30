شكري يبحث مع رئيس وزراء فلسطين آخر مستجدات القضية الفلسطينية

بروكسل - (د ب أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري في بروكسل اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية .

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية ، بأن شكري حرص خلال اللقاء على الاستماع إلى تقييم ورؤية رئيس الوزراء الفلسطيني بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتعرف على نتائج الاتصالات والمشاورات التي قام بها الجانب الفلسطيني خلال الفترة الماضية من أجل الدفاع عن الوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس، وتقييم الموقف الدولي من القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد شكري خلال اللقاء موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية كافة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري حرص على لقاء رئيس الوزراء " الحمد الله" للتشاور والاستماع إلى عناصر الطرح الفلسطيني كافة، عشية انعقاد اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني حرص الجانب الفلسطيني على تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر خلال الفترة المقبلة من أجل الدفع بعملية المصالحة الوطنية والدفاع عن القضية الفلسطينية بشكل عام.

كما بحث الجانبان أيضاً سبل تطوير إمكانيات المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من إدارة قطاع غزة، وتحسين الوضع الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين بالقطاع ، حيث استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني المشروعات المطلوب تنفيذها في غزة،

ومن جانبه، أكد شكري في هذا الصدد على الأهمية التي توليها مصر للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون، لاسيما في قطاع غزة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة من أجل الدفع بعملية السلام وتكوين أفق سياسي واضح للتسوية السلمية، والدفاع عن وضعية مدينة القدس بما يلبي آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني