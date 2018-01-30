تيلرسون وماتيس يدعوان إلى إنهاء النزاع الخليجي المستمر منذ 8 أشهر

واشنطن - (د ب أ):

دعا وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان اليوم الثلاثاء إلى إنهاء النزاع الدبلوماسى بين قطر والدول الخليجية الأخرى، المستمر منذ ثمانية أشهر.

ووجه وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس هذه الدعوة أثناء استضافتهما للجولة الافتتاحية للحوار الأمنى الأمريكى القطري فى واشنطن.

وقال تيلرسون فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى يهدف إلى تعزيز التعاون السياسى والاقتصادى والثقافى بين الجانبين إن "الولايات المتحدة مازالت قلقة اليوم كما كنا فى بداية النزاع".

وقد تفجر الخلاف في يونيو عندما قطعت المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر فجأة علاقاتاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر وأوقفت حركة النقل معها متهمة اياها بدعم الارهابيين وتمويلهم.

ونفت الدوحة هذه الاتهامات ووجهت انتقادات الى الدول الأربع بأنها تمارس بحقها "عقابا جماعيا".

كما طالب التحالف المناهض لدولة قطر بخفض علاقاتها مع ايران، وهى منافس اقليمى للسعودية. وقد رفضت قطر هذا الطلب ووصفته بأنه "انتهاك لسيادتها".

وجميع الدول في هذا النزاع هي دول حليفة للولايات المتحدة.

وقال تيلرسون إن هذه المواجهة "لها عواقب سلبية مباشرة اقتصاديا وعسكريا على الدول المعنية وكذلك الولايات المتحدة".

وتابع "نشعر بالقلق ازاء لغة الخطاب والدعاية المستخدمة فى المنطقة، والتى تعرض يوميا فى الاتجاه العربي العام ووسائل التواصل الاجتماعي".

يذكر أن الولايات المتحدة لديها قواعد رئيسية فى المنطقة بما فيها قطر التى تستضيف مقر القيادة المركزية الامريكية التى تشرف على العمليات العسكرية فى المنطقة. وقد اوقفت الولايات المتحدة بعض المناورات العسكرية مع حلفائها الخليجيين بسبب الأزمة.

من جانبه، قال ماتيس إنه "من المهم للغاية" أن "تعود دول الخليج الموقرة إلى الدعم المتبادل من خلال حل سلمي يوفر الاستقرار والازدهار الاقليميين ".