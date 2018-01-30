رئيس الوزراء التايلاندي يطلب البقاء في السلطة لفترة أطول

بانكوك - (د ب أ):

طالب رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا اليوم الثلاثاء بالبقاء في السلطة لفترة أطول، وذلك في ظل غضب شعبي بسبب إرجاء الانتخابات أكثر من مرة.

وقال برايوت في مؤتمر صحفي أسبوعي " من فضلكم امنحوني بعض الوقت لوضع أساس الدولة. إما وقتا قصيرا أو طويلا، هذا يرجع للقوانين".

وأضاف" لا تفقدوا الأمل في وفي الحكومة. أنا أطلب تفهمكم".

ويأتي طلب برايوت بعد غضب شعبي بسبب إرجاء الانتخابات مرة أخرى، فيما يعد رابع إرجاء منذ أن تولى المجلس العسكري السلطة في انقلاب 2014، متعهدا باستعادة الاستقرار السياسي بعد الصراع الذي استمر عقدا في تايلاند.

وكان المجلس العسكري قد تعهد بالبقاء في السلطة لمدة عام واحد فقط، ولكنه أرجأ مواعيد إجراء الانتخابات عدة مرات منذ ذلك الحين، معللا قراره بالحاجة لإجراء إصلاحات وضمان الأمن القومي.

وكان برايوت قد أعلن في تشرين أول/اكتوبر الماضي أنه سوف يجرى الانتخابات في نوفمبر 2018. ودفع هذا الإعلان الاتحاد الأوروبي لاستئناف علاقته الدبلوماسية مع تايلاند عقب فترة من تعليق العلاقات بعد الانقلاب.

ولكن البرلمان التايلاندي صوت الأسبوع الماضي لصالح إرجاء تطبيق قانون خاص بالانتخابات لمدة ثلاثة أشهر، مما يشير إلى احتمالية تأجيل الانتخابات من نوفمبر المقبل إلى مطلع 2019.

وكان رئيس الوزراء برايوت قد نفى أمس الاثنين أنه تعهد بإجراء الانتخابات هذا العام.