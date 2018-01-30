أكثر من 63 مليون فتاة وامرأة "مخفية" في الهند

القاهرة - مصراوي:

قالت الحكومة الهندية إن أكثر من 63 مليون امرأة وفتاة "مغيبة" أو "مخفية" إحصائيا بسبب حرمانهن من الطعام والرعاية الصحية والتعليم بسبب ثقافة تفضيل الذكور.

وقال مسؤولون إن العائلات الهندية بها أكثر من 21 مليون فتاة غير مرغوب فيهن، وهو إحصاء تم بناء على تحليل جنس أصغر الأبناء - بحسب سكاي نيوز.

وتحرم الهند الإجهاض بسبب جنس الجنين، إلا أنه يعتقد أن ممارسة إجهاض الأجنة التي يعتقد انها لفتيات، مستمرة.

وصدرت الإحصاءات يوم الاثنين ضمن تقرير اقتصادي سنوي.

وأشارت الحكومة إلى أن أوضاع النساء شهدت تحسنا في العديد من المجالات في السنوات الأخيرة.

إلا أن مزيجا من المعتقدات الثقافية والواقع المالي يعني أن العائلات الهندية لا تحبذ وجود الفتيات.

إذ يتم الاحتفال بولادة صبي، في حين يمكن أن تكون ولادة فتاة مدعاة للحداد والحزن، بسبب خوف الوالدين من تراكم الديون بسبب عادة سداد العروس مهرا لزوجها.