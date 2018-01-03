الدفاع الروسية: لقاءات مع شيوخ عشائر لبحث شروط التسوية في سوريا

موسكو - (أ ش أ):

أجرى المركز الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا، مساء اليوم الأربعاء، لقاء عمل مع شيوخ عشائر ذوي نفوذ لدى فصائل المعارضة المسلحة.

وقال الجنرال يوري يفتوشينكو، المتحدث باسم المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، ومقره مطار حميميم العسكري بريف اللاذقية، إن اللقاء تناول أهم شروط المصالحة المطروحة من قبل الطرفين المتنازعين.

وذكر يفتوشينكو أن مركز حميميم أجرى 14 لقاء عمل واجتماعاً تفاوضياً بشأن المصالحة في سوريا.

وأضاف أن المركز يعمل مع قادة محافظة القنيطرة على التوصل إلى اتفاقات حول انضمام بلدات الحميدية ومجدولية وجباتا الخشب إلى وقف إطلاق النار، إضافة إلى مواصلة مفاوضات بالشأن ذاته مع فصائل المعارضة المسلحة في أرياف حمص وحلب ودمشق وحماة.​