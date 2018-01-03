ماكرون يواجه "الأخبار المزيفة" في الحملات الانتخابية بمسودة قانون

باريس - (د ب أ)

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن حكومته ستضع مسودة قانون للمساعدة على الحد من تأثير الأخبار المزيفة في الحملات الانتخابية المستقبلية."

وقال ماكرون للصحفيين، الذين اجتمعوا للاستماع لرسالة بمناسبة العام الجديد في قصر الاليزيه، إن مهنتهم مهددة بـ"انتشار أنباء مزيفة في وسائل الإعلام.. ووسائل الإعلام التي تروج لها".

ويأتي هذا الإعلان وسط قلق واسع النطاق في غرب أوروبا من دور وسائل الإعلام المملوكة لروسيا، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المدعومة من روسيا ،في دعم القوى الشعبوية في الانتخابات.

وروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمصطلح "أخبار مزيفة"، الذي استخدمه لمهاجمة التقارير الإخبارية التي يخالفها في الرأي..

وأوضح ماكرون أنه بموجب القانون الجديد، يمكن أن تحال قضايا نشر الأخبار المزيفة خلال الحملات الانتخابية إلى القضاء.

وتشمل العقوبات المحتملة التي سيتم توقيعها على المخالفين حذف المحتوى أو حجب المواقع أو إغلاق الحسابات.