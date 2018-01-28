عفرين.. القصف التركي "يخرب" معبدا تاريخيا

القاهرة - مصراوي:

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن قصفا تركيا لمنطقة عفرين، الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا، ألحق أضرارا بمعبد عين دارة الأثري.

وذكر المرصد، ومقره بريطانيا، أن معبد عين دارة تعرض لقصف تركي، مما تسبب "بوقوع أضرار مادية في هذه المنطقة الواقعة في جنوب مدينة عفرين، ولم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية".

وأظهرت صور على الإنترنت، لم يتسن لرويترز التحقق منها على نحو مستقل، حفرة في الموقع نجمت عن قذيفة فيما يبدو.

وأصدرت المديرية العامة للآثار والمتاحف التابعة لوزارة الثقافة السورية بيانا دانت فيه ما وصفته "بعدوان النظام التركي"، وقالت إنه أدى "إلى تدمير معبد عين دارة".

ودعا البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية "المنظمات الدولية المعنية، وكل مهتم بالتراث العالمي، إلى إدانة هذا العدوان، والضغط على النظام التركي، لمنع استهداف المواقع الأثرية والحضارية".

ويرجع تاريخ معبد عين دارة إلى العصر الحديدي، ويضم بقايا منحوتات ضخمة من حجر البازلت ونقوش على الجدران.

وبدأت تركيا عمليتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في عفرين قبل أسبوع، وتضمن الهجوم قصفا شديدا، لكن تقدم الجيش التركي وجماعات المعارضة السورية المتحالفة معه ظل محدودا.

ودانت الحكومة السورية الهجوم التركي، لكنها تعارض أيضا وحدات حماية الشعب وطموحات الأكراد للحصول على الحكم الذاتي في المناطق الشمالية من سوريا.

ولحقت أضرار كبيرة بالعديد من الآثار في سوريا منذ اندلعت الحرب الأهلية في البلاد عام 2011، بما في ذلك دمار واسع النطاق لحق بمواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في تدمر وحلب القديمة.