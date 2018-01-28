رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: الدول الافريقية لديها العزم والإرادة لتحقيق التنمية الشاملة

أديس أبابا (أ ش أ)

أكد موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي أن القمة الافريقية الحالية والتي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعقد الأن في وقت حرج وظروف دقيقة تواجه القارة الافريقية، موضحا أن الدول الافريقية لديها العزم والارادة من خلال النظام الدولي للعمل من أجل تحقيق التنمية.

جاء ذلك في كلمة لرئيس المفوضية في بداية فعاليات القمة الإفريقية العادية في دورتها الثلاثين، وقال إن رئيس غينيا ألفا كوندي رئيس القمة الحالي التزم بعهده تجاه القارة الافريقية والتحرك الشامل من أجل دفعها إلى الامام وكذلك من خلال دعم جميع الموارد الاساسية لتنشيط القارة ، مضيفا أن المفوضية قامت بدعوة جميع الاشقاء الافارقة من أجل دفع عجلة التقدم والتنمية الى الامام.

وتابع فكي قائلا "أننا نجتمع اليوم للعمل على تعضيد جميع المبادئ والاسس التي يتحلى بها جميع الاشقاء الافارقة ، مضيفا أن لدينا أولويات يجب أن نصب الاهتمام عليها ونضعها في المقدمة ، أهمها مواجهة تحدي الارهاب الذي يطرأ على العديد من الدول الافريقية وغيرها ، مشددا على ضرورة تكاتف دول القارة من أجل إعلاء القارة الافريقية وجعلها في المقدمة دائمة .

وقال إن ملايين الافارقة يعانون من العنف وتداعياته في شتى أنحاء القارة ، مشيرا إلى تصعيد وتيرة الارهاب في العديد من دول القارة فضلا عن الوضع الاقتصادي الذي يواجه العديد من المشاكل ولكن الدول الافريقية تعمل من أجل دفع التنمية والتقدم إلى الامام .

وأضاف أن هناك ملايين من الافارقة بدون عمل ورعاية صحية، ولازالت القارة تعاني من العديد من المشاكل، ولكن احترامنا للمواطن الافريقي يلزمنا بحمايته ودفع عجلة التنمية إلى الامام، وعلى الجميع التعاون من أجل مواجهة هذه التحديات ومواجهة هذا الوضع الاقتصادي التي تمر به القارة الأفريقية.