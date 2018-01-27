قبل إطلاق سراحه..أول صور للوليد بن طلال من مقر احتجازه بـ"الريتز كارلتون"

كتبت- رنا أسامة:

نشرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية صورًا للمليادرير السعودي الوليد بن طلال، من داخل مقر احتجازه بفندق ريتز كارلتون بالعاصمة السعودية الرياض، تزامنًا مع إعلان مصادر من أسرته إطلاق سراحه، اليوم السبت.

وقال أحد المصادر لوكالة أنباء رويترز، السبت، إن الوليد بن طلال وصل إلى منزله.

جاء هذا بعد ساعات من لقاء حصري أجرته رويترز مع الملياردير السعودي في جناحه بفندق "ريتز- كارلتون"، مُتحدثًا عن ظروف احتجازه، وأعماله، ونشاطاته اليومية، إلى جانب أمور أخرى

وقال الوليد بن طلال، أحد أكبر أقطاب الأعمال في المملكة للوكالة الدولية، إنه يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات. وأشار إلى أنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.

وبحسب مقطع فيديو نشرته يورونيوز، قالت إنه سُجّل أثناء مقابلة المليادرير السعودي مع روتيرز، ظهر الوليد وهو يقوم بجولة في جناحه، داخل الفندق، مستعرضًا حذاءه الرياضي، وغرفة الاستقبال، وغرفة الطعام، قبل أن يتوجه إلى المطبخ، حيث يستعرض وجباته "النباتية"، وفق تعبيره.

وذكر الأمير في المقابلة، بحسب الفيديو: أنه "لا توجد اتهامات. هناك بعض المناقشات بيني وبين الحكومة أعتقد أننا على وشك إنهاء كل شيء خلال أيام". وأضاف أن النقاشات تُجرى حول مواضيع مختلفة، بيد أنه يفضل عدم الكشف عنها إلى حين انتهاء كل شيء.

كما أكد أنه "يشعر إنه في بيته"، لأنه في بيته وفي وطنه، وأنه يمارس التمارين الرياضية ويسبح ويمشي، بحسب قوله، لافتًا إلى أنه يتواصل مع عائلته، بشكل يومي.

وأكّد أنه "يلقى معاملة طيبة أثناء احتجازه"، واصفًا شائعات إساءة معاملته بأنها "محض كذب". وبيّن أن أحد أسباب موافقته على إجراء المقابلة هو تفنيد مثل هذه الشائعات.

واختتم قائلًا "أنا بخير وأتمرن ويعطوني (كاتشب و ماسترد) وأشرب البيبسي دايت وآكل السلطات".