ارتفاع حصيلة قتلى انفجار كابول الأفغانية إلى 40 قتيلاً

القاهرة - (مصراوي):

قتل ما لا يقل عن 40 شخصًا وأصيب 110 آخرون بجراح نتيجة انفجار سيارة ملغومة وسط كابول في أفغانستان، حسبما صرح المتحدث باسم وزارة الصحة. وتبنت حركة طالبان الهجوم على تطبيق واتساب.

قتل أربعون شخصا على الأقل وأصيب 140 آخرون بجروح عند انفجار سيارة إسعاف مفخخة وسط كابول السبت في اعتداء تبنته حركة طالبان.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح "الحصيلة الاخيرة من مستشفيات كابول هي 40 شهيدا و140 جريحا". وتبنت حركة طالبان الهجوم عبر تطبيق واتساب.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي "الانفجار مرده سيارة مفخخة"، دون إعطاء تفاصيل. من جهتها، أشارت منظمة "ايمرجنسي" غير الحكومية الإيطالية إلى سقوط خمسين جريحا نقلوا إلى مستشفى تابع لها في العاصمة الأفغانية متحدثة عن "مجزرة".

وشاهد مصور لوكالة الأنباء الفرنسية توجه إلى المكان مباشرة العديد من الجثث والضحايا المضرجين بالدماء من "قتلى وجرحى" على الأرصفة، كما شاهد نقل العديد من الضحايا من الرجال والنساء والأطفال إلى مستشفى جموريات المجاور.

وكتب منسق منظمة "إيمرجنسي" غير الحكومية الإيطالية دويان بانيك على تويتر "إنها مجزرة" مضيفا أنه أحصى "سبعة قتلى و70 جريحا" في مستشفاه بينما أظهرت الصورة التي أرفقها بالخبر العديد من الضحايا في ممرات المستشفى.

وجاء الانفجار بعد تشديد التأهب الأمني إثر هجوم استهدف فندق إنتركونتننتال قبل أسبوع. وأعلنت طالبان وقتئذ مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصًا.