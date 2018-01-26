السلطات الإيطالية تعتقل مواطنًا مصريًا ونجله بتهم تتعلق بالارهاب

روما - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الجمعة، القبض على مواطن مصري ونجله بتهم تتعلق بالارهاب.

كما قامت السلطات بترحيل زوجة المتهم المصري، وهي مغربية الجنسية وتبلغ من العمر 45 عامًا.

وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة ميلانو الإيطالية لوكالة الأنباء الألمانية، إن الأب ونجله ويبلغان من العمر 51 و23 عاما، كانا يعيشان في مدينة كامو بشمال إيطاليا

ومن المقرر الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وطردت إيطاليا أكثر من 200 أجنبي للاشتباه بضلوعهم في أنشطة متطرفة منذ مطلع عام 2015، وذلك بعد تطبيق قوانين للترحيل العاجل ردا على الهجوم الذي استهدف صحيفة "تشارلي إبدو" الفرنسية في باريس.

وأشاد وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي بقانون الترحيل، وقال إنه يساعد في حماية البلاد من الهجمات الإرهابية.