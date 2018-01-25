مؤسسات خيرية فلسطينية تطلق حملة "أنقذوا غزة"

غزة (د ب أ)

أطلقت مؤسسة خيرية فلسطينية في غزة اليوم الخميس حملة "أنقذوا غزة" واعتبار القطاع المحاصر إسرائيليا منذ عشرة أعوام "منطقة منكوبة إنسانيا".

وقال رئيس تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة أحمد الكرد ، خلال مؤتمر صحفي عقده بهذا الخصوص في غزة ، إن الوضع في القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني "كارثي جراء استمرار الحصار الإسرائيلي".

وأوضح الكرد أن الهدف من الحملة هو تحريك العالم لتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، بعد أن أصبح منطقة منكوبة إنسانياً.

وقال إن الوضع في مستشفيات القطاع منهار جراء نقص الوقود، عدا عن إغلاق أكثر من 80 بالمئة من المصانع لضعف القدرة الإنتاجية.

وأضاف أن ثلاثة أرباع أهالي قطاع غزة يحتاجون للمساعدات الإغاثية العاجلة فيما 40 بالمئة من الأطفال مصابون بأمراض فقر الدم وسوء التغذية كما أن 50 ألفا من ذوي الإعاقة بحاجة ماسة للعلاج والتأهيل.

وأفاد بأن نحو 17 ألف يتيم يعانون من عدم وجود كفالات مالية لهم بسبب منع تحويل الأموال اللازمة من الخارج إلى قطاع غزة، عدا عن أن 85 بالمئة من طلاب الجامعات يعجزون عن تسديد رسومهم الجامعية.

وأضاف أن 31 شخصا توفوا بينهم 13 طفلا بسبب البدائل المستخدمة جراء أزمة الكهرباء، داعياً السلطة الفلسطينية إلى التحرك العاجل لإغاثة غزة.

كما دعا المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك العاجل لإنهاء الحصار المفروض على غزة وتقديم الاحتياجات الضرورية اللازمة لسكانها.

وطالب الكرد المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لرفع الحصار عن غزة، ومصر بفتح معبر رفح بشكل دائم ومتواصل أمام المسافرين ودخول البضائع والمساعدات "خاصة أن المعبر لم يتم فتحه سوى 21 يوما طوال العام الماضي".