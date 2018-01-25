مسؤولان تركيان: لدينا فقدان ثقة في الولايات المتحدة

اسطنبول (د ب أ)

أكد مسؤولان تركيان أن هناك حالة من فقدان الثقة في الولايات المتحدة، وأن عليها وقف دعم المسلحين الأكراد في شمال سورية لتجنب حدوث مواجهة مع تركيا.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو القول إن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ خطوات جادة لاستعادة ثقة تركيا قبل الدخول في مشاورات معها بشأن إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا في شمال سورية.

وقال :"هناك حالة من فقدان الثقة في الولايات المتحدة خلال هذه المرحلة. وحتى بناء الثقة مرة أخرى، لن يكون من الصواب مناقشة هذه الأمور".

من جانبه، صرح بكير بوزداغ نائب رئيس الوزراء التركي بأن على تركيا وقت تسليح المسلحين الأكراد "لتجنب المواجهة مع تركيا".