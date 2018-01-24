أهم التصريحات في 24 ساعة: "إذا لم توقف أمريكا الإرهاب سنفعل نحن"

إعداد – محمد الصباغ:

وصفت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الموقف الأمريكي من القدس بالمتطرف واتهمتها بالتأييد الأعمى للاحتلال الإسرائيلي، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أمريكا إذا لم تقف معهم ضد الإرهابيين فعليها ألا تقف أمامهم، فيما صرح نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي بأن العراق أحبط مخططات استهدفت وحدته.

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