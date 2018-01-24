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أهم التصريحات في 24 ساعة: "إذا لم توقف أمريكا الإرهاب سنفعل نحن"

12:29 ص الأربعاء 24 يناير 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: "إذا لم توقف أمريكا الإرهاب سنفعل نحن"

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

إعداد – محمد الصباغ:

وصفت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الموقف الأمريكي من القدس بالمتطرف واتهمتها بالتأييد الأعمى للاحتلال الإسرائيلي، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أمريكا إذا لم تقف معهم ضد الإرهابيين فعليها ألا تقف أمامهم، فيما صرح نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي بأن العراق أحبط مخططات استهدفت وحدته.

يمكن قراءة أبرز التصريحات العالمية بالصفحات التالية:

مولود جاويش أوغلو منظمة التحرير الفلسطينية القدس أمريكا الإرهاب حنان عشراوي نوري المالكي العراق رام الله ريكس تيلرسون قطر أنور قرقاش الإمارات إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي سوريا

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