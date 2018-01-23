أمريكا تحمل روسيا مسئولية الهجمات الكيميائية في سوريا

باريس - )أ ش أ(

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تتحمل مسؤولية الهجمات الكيميائية في سوريا.

وأضاف تيلرسون- عقب توقيع شراكة ضد مستخدمي الأسلحة الكيميائية بباريس- أنه "أيضا بالإمس أكثر من 20 مدنيا معظمهم من الأطفال ضحايا هجوم مفترض بالكلور.. بغض النظر عن الجهة المسؤولة عن الهجمات تتحمل روسيا في النهاية مسؤولية ضحايا الغوطة الشرقية".

واعتبر أنه "على روسيا في الحد الأدنى التوقف عن استخدام الفيتو أو على الأقل الامتناع عن التصويت في الجلسات المستقبلية في مجلس الأمن بشأن هذه القضية".

وجاءت تصريحات تيلرسون في وقت التقى دبلوماسيين من 24 دولة في باريس للدفع من أجل فرض عقوبات وتوجيه اتهامات جنائية بحق مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا.