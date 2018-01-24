روسيا اليوم: واشنطن ترغب أن تخفض تركيا من تصعيدها في شمال غرب سوريا

واشنطن - (أ ش أ)

أعلن البيت الأبيض أن واشنطن ترغب أن تخفض تركيا من تصعيدها في شمال غرب سوريا في إشارة إلي العملية العسكرية القائمة حاليا ضد الأكراد في مدينة عفرين السورية.

ذكرت ذلك قناة( روسيا اليوم) الليلة دون المزيد من التفاصيل.

وحذر البيت الأبيض في وقت سابق أنقرة من أن الحملة التي يشنها الجيش التركي على منطقة عفرين السورية قد تؤدي إلى تفاقم أزمة إنسانية وتؤدي إلى توتر في منطقة كانت مستقرة.

كانت هيئة الأركان التركية قد قالت في بيان إن عملية (غصن الزيتون) تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وقوات سوريا الديمقراطية، وتنظيم (داعش) في عفرين شمالي سوريا.