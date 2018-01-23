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أهم التصريحات في 24 ساعة: خطاب "تبشيري" في الكنيست الإسرائيلي

12:23 ص الثلاثاء 23 يناير 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: خطاب "تبشيري" في الكنيست الإسرائيلي

مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي

إعداد – محمد الصباغ:

وصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات خطاب نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام البرلمان الإسرائيلي بالتبشيري، وكان مايك بنس أكد أن بلاده سوف تنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس في عام 2019، وصرح وزير الخارجية المصري سامح شكري بأنه لا مجال لعلاج جذري للأزمة الإنسانية في اليمن إلا بإنهاء الأزمة السياسية.

يمكن متابعة أبرز التصريحات عبر الصفحات التالية:

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