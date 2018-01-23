مقتل 13 جراء انهيار أرضي في جنوب غربي كولومبيا

بوجوتا (د ب أ) :

لقي 13 شخصا حتفهم جراء انهيار أرضي أثناء مرور حافلة في جنوب غربي كولومبيا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ووقع الحادث في بلدية توكويريس، حيث كانت الحافلة في طريقها من باستو إلى ميناء توماكو بالقرب من الحدود مع الأكوادور يوم الأحد.

وذكرت صحيفة "إل تييمبو" أن الانهيار الأرضي خلف سبعة قتلى رجال وخمس نساء ورضيع في شهره السادس.

ويبحث رجال الإنقاذ في المنطقة عن مزيد من الجثث. ويعتقد أن الحافلة كانت تقل 16 شخصا.