حول العالم في 24 ساعة: مجلس الشيوخ ينهي الإغلاق الحكومي الأمريكي
12:03 ص الثلاثاء 23 يناير 2018
إعداد- هشام عبد الخالق:
شهد العالم، اليوم، الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة، كان أبرزها: جورج وايا يحلف اليمين رئيسًا لليبيريا، ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يزور سفارة بلاده في لندن، ومجلس الشيوخ الأمريكي ينهي أزمة الحكومة ويمهد الطريق لعودتها للعمل.
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