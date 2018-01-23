حول العالم في 24 ساعة: مجلس الشيوخ ينهي الإغلاق الحكومي الأمريكي

إعداد- هشام عبد الخالق:

شهد العالم، اليوم، الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة، كان أبرزها: جورج وايا يحلف اليمين رئيسًا لليبيريا، ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يزور سفارة بلاده في لندن، ومجلس الشيوخ الأمريكي ينهي أزمة الحكومة ويمهد الطريق لعودتها للعمل.