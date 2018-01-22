الفلبين تعتقل عراقيا يتردد أنه يرتبط بعلاقات مع متطرفين بالشرق الاوسط

مانيلا - (د ب أ):

ألقت الشرطة الفلبينية القبض على رجل عراقي، بعدما حذرت سفارته مما تردد بأنه تربطه علاقات وثيقة بمتطرفين في الشرق الاوسط.

وأعلن مدير عام الشرطة الوطنية، رونالد ديلا روسا اعتقال طه محمد الجبوري 64 عاما أمس الاحد، في مدينة أنجيليس سيتي، الواقعة على بعد 74 كيلومترا شمال مانيلا، حيث عثر عليه يتجول بحقيبة كبيرة.

وقال ديلا روسا إن السفارة العراقية في مانيلا أخطرت السلطات الفلبينية بأن الجبوري قد وصل إلى مانيلا في أغسطس من عام 2017.

وأوضح ديلا روسا أن السفارة وصفته بأنه "كيميائي على دراية بالمتفجرات، ومن المعروف أنه تربطه علاقات وثيقة بالحركات المتطرفة المسلحة في الشرق الاوسط".

وأضاف أن الجبوري قال للمحققين إنه مستشار لدى حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، ولكنه سافر إلى الفلبين للاجتماع مع مجموعة أعمال صينية في مانيلا.

ويشتبه المحققون في أنه من الممكن أن يكون الجبوري في مانيلا للاتصال بمسلحين متحالفين مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذي قام في العام الماضي بفرض حصار على مدينة مراوي لمدة خمسة أشهر.

وقال ديلا روسا: "قد يجتمع مع بعض الجماعات الارهابية المحلية الاخرى".

وتحتجز الشرطة الجبوري لانتهاكه قوانين الهجرة، بعد أن اكتشفت انتهاء مدة تأشيرة الزيارة الخاصة به بالفعل.

ويشار إلى أن الفلبين في حالة تأهب ضد الارهابيين الاجانب المشتبه بهم الذين يصلوا إلى البلاد ليكونوا على صلة بالمسلحين المتورطين فى حصار مدينة مراوي.