بنجلاديش - (د ب أ):

أكد مسؤول من بنجلاديش، اليوم الاثنين، أنه تم إرجاء عملية ترحيل لاجئي الروهينجا من بنجلاديش إلى ميانمار، حيث قالت السلطات إنها في حاجة لمزيد من الوقت للاستعداد.

وقال عبد الكلام، رئيس لجنة إغاثة وإعادة اللاجئين في بنجلاديش، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) هاتفيا " مازال أمامنا الكثير من العمل في الجانبين(ميانمار وبنجلاديش) لإتمامه قبل إعادة أفراد الروهينجا لموطنهم".

وكانت بنجلاديش وميانمار قد اتفقتا في نوفمبر الماضي على البدء في إعادة أفراد الروهينجا بحلول 23 يناير الجاري، بعدما عبر مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا لبنجلاديش العام الماضي فرارا من القمع العسكري العنيف في ولاية راخين ذات الأغلبية البوذية في ميانمار.

وقال عبد الكلام إنه لم يتم تحديد أي موعد جديد لعملية إعادة اللاجئين.

وأضاف " إنها عملية طويلة. إنها تشمل سلامة وأمن العائدين . العلمية سوف تستغرق مزيدا من الوقت".

وأشار إلى أنه يمكن الانتهاء من وضع قائمة العائدين والتحقق من هويتهم بحلول غد الثلاثاء.

يذكر أن أكثر من 655 ألفاً من مسلمي الروهينجا عبروا الحدود عقب شن جيش ميانمار عملية ضد المتمردين المسلمين، الذين اتهمهم بشن هجمات على مراكز أمنية في ولاية راخين في 25 أغسطس الماضي.

ويعيش اللاجئون في مخيمات سيئة بمنطقة كوكس بازار بجنوب شرق بنجلاديش المتاخمة لميانمار.