ترامب على تويتر X عام.. الرئيس استخدم "المنصة" لمهاجمة الإعلام

كتب - هشام عبدالخالق:

نشرت لجنة حماية الصحفيين، تقريرًا حول أبرز هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الصحافة ووسائل الإعلام بشكل عام، منذ أن تولى منصب الرئاسة في 20 يناير 2017.

وجاءت أبرز التغريدات التي اختارتها اللجنة على النحو التالي:

- يجب على شخص كفؤ أن يشتري صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، التي تنشر أخبارًا مزيفة، وإما أن يديرها بشكل صحيح أو يوقفها عن الصدور قبل أن تفقد كرامتها.

- بعد أسبوعين من توليه الرئاسة، وبالتحديد في 6 فبراير 2017؛ كتب ترامب على تويتر: "أي استطلاعات رأي سلبية هي أخبار مزيفة، مثل استطلاعات رأي "سي إن إن، آيه بي سي، إن بي سي" في الانتخابات، أنا آسف ولكن الشعب يريد أمن الحدود والفحص المدقق".

- بعدها بـ10 أيام كتب ترامب "وسائل الإعلام المزيفة (نيويورك تايمز، إن بي سي نيوز، آي بي سي، سي بي إس، سي إن إن) ليست عدوي، فهي عدو للشعب الأمريكي كله".

- قال ترامب، بعد شهر من تنصيبه تقريبًا، وبالتحديد في 25 فبراير من العام الماضي "وسائل الإعلام المزيفة لا تقول الحقيقة، وهذا خطر كبير على بلدنا، حيث أصبحت صحيفة نيويورك تايمز "مزحة" كبيرة، وكذلك شبكة سي إن إن".

- في 15 مارس، كتب ترامب: "هل يصدق أي شخص بالفعل أن مراسلًا لم يسمع أحد باسمه من قبل، تفقد بريده الإلكتروني ليجد عائداتي الضريبية لديه؟ شبكة إن بي سي نيوز أخبارها مزيفة".

- في 24 أبريل الماضي، كتب ترامب على تويتر: "استطلاعا الرأي الصادران أمس من شبكتي "ايه بي سي نيوز" و"إن بي سي"، كانا خاطئين للغاية على الرغم من احتوائهما على معلومات مفيدة".

- وفي نهاية مايو، وبالتحديد يوم 28 من الشهر، قال ترامب: "أعتقد أن أغلب التسريبات الصادرة من البيت الأبيض اختلقتها وسائل الإعلام المزيفة".

- هاجم ترامب جميع وسائل الإعلام الكبرى في 6 يونيو، حيث قال: "إذا كنت اعتمدت على وسائل الإعلام المزيفة مثل "سي إن إن، إن بي سي، إيه بي سي، سي بي إس، واشنطن بوست، أو نيويورك تايمز"، لكانت فرصي في الفوز بالبيت الأبيض ستساوي صفرًا".

- بعد ذلك بأسبوع، كتب ترامب، لم تكن وسائل الإعلام المزيفة خاطئة أو قذرة في أي وقت أكثر من هذا، حيث يكتبون وينشرون قصصًا غير صحيحة عمدًا ومصادر مصطنعة لمقابلة أجندتهم التي تحث على الكراهية.

- خصص ترامب تغريدة في 28 يونيو، لمهاجمة صحيفة نيويورك تايمز، قال فيها: "صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، تكتب قصة بعد أخرى عني، ولا يتصلوا للتأكد من حقائق قصصهم، هذه أخبار مزيفة".

- وفي أغسطس، قال ترامب: "من الصعب تصديق أنه مع كل الأخبار الكاذبة على مدار الساعة، في "سي إن إن، ايه بي سي، إن بي سي، سي بي إس، ونيويورك تايمز"، فإن قاعدة ترامب الجماهيرية تقوى".

- في 4 أكتوبر الماضي، كتب ترامب على تويتر: "يوجد عدد كبير من قصص الأخبار المزيفة اليوم، لا يهم ماذا أفعل أو أقول، ولكنهم لن يقولوا الحقيقة أبدًا، فوسائل الإعلام المزيفة خارج السيطرة".

- وفي نفس اليوم، قال ترامب: "إن بي سي نيوز" شبكة أخبار مزيفة وغير صادقة أكثر من سي إن إن، وهم عار على الصحافة الجيدة، ولا عجب في أن تهبط مشاهداتهم إلى هذا الحد".

- في 12 أكتوبر الماضي، اتهم ترامب وسائل الإعلام بالتحيز والتحريف، وكتب عبر تويتر: "أصبحت شبكات وسائل الإعلام متحيزة، مُحرفة، ومزيفة، لدرجة أنه يجب إعادة فحص ترخيصاتها وإلغاؤها إذا لزم الأمر، فهذا ليس عدلًا للشعب الأمريكي".

- في 9 ديسمبر الماضي، كتب ترامب عبر تويتر "شعار شبكة سي إن إن هو "أكثر الأسماء ثقة في عالم الأخبار"، ولكن يعرف الجميع أن هذا ليس صحيحًا، وأن هذا يمكن أن يكون تزويرًا على الشعب الأمريكي، فهناك أسماء عدة أكثر مصداقية من شبكة الأخبار المزيفة سي إن إن، والتي يجب أن يكون شعارها "سي إن إن: أقل الأسماء ثقة في عالم الأخبار".