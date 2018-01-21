كيف يؤثر إغلاق الحكومة الأمريكية على السياحة؟

كتبت- هدى الشيمي:

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية، سيؤثر على السياحة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقضي على آمال الكثير من السياح الذين يرغبون في اكتشاف مجموعة من أفضل المتاحف في العالم، والتعرف على ثقافة جديدة.

أوضحت الصحيفة البريطانية، في تقرير نُشر على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستتوقف عن دفع بعض الخدمات للموظفين، التي تعتبرها "غير ضرورية"، والتي تغطي أغلب المرافق السياحية، ما يؤثر على حالة السياحة في الولايات المتحدة.

وتوقفت أنشطة مؤسسات الحكومة الاتحادية الأمريكية عند منتصف ليل الجمعة/ السبت، وبدأ ذلك بتوقف الأنشطة الحكومية غير الضرورية بعد أن عجز مجلس الشيوخ عن تمرير مشروع قانون الإنفاق الذي يستمر لمدة 30 يوما. وكان التصويت في مجلس الشيوخ الذى يضم 100 عضو يتطلب أغلبية كبيرة من 60 عضوا لوقف النقاش والسماح بالتصويت الرسمى على التشريع.

وألقى ترامب وحلفاؤه الجمهوريون باللوم على الديمقراطيين في إغلاق الحكومة؛ إذ اتهموهم برهن تمويل الحكومة بالحصول على الحماية القانونية لنحو 700 ألف مهاجر شاب يعيش بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة، ورفض الديمقراطيون هذا الاتهام قائلين إن الجمهوريين يسيطرون على كلا مجلسي الكونجرس وعلى البيت الأبيض.

وتحدث ترامب، أمس السبت، مع زعيم الأغلبية في الكونجرس، الجمهوري ميتش ماكونيل؛ لمناقشة إجراءات إنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية بعد عدم تمرير الكونجرس مشروع الميزانية الجزئية.

ماذا سيحدث لرحلات الطيران؟

وذكرت الإنبدندنت أن عمل الموظفين في الطيران الدولي والمحلي الأمريكي مستمر، وسيحصل العاملون في مراقبة الحركة الجوية والجمارك وحماية الحدود وأمن المطارات على رواتبهم بشكل طبيعي.

ووفقا لوزارة النقل الأمريكية، فإن إدارة الطيران الفيدرالية ستنشر حوالي 24 ألف موظف لمراقبة الحركة الجوية كالمعتاد، وسيبقوا جميعا في عملهم لضمان عدم وقوع حوادث جوية.

ويعمل في إدارة سلامة النقل حوالي 58 ألف موظف، 90 بالمئة منهم يشغلون وظائف تصنف على أنها ضرورية، ومن بينهم العاملون في الجمارك وحماية الحدود، والـ10 بالمئة الباقية لن يحصلوا على رواتبهم حتى تعود الحكومة إلى العمل، وقد يتسبب ذلك في حدوث مشاكل في عملية السفر والتنقل في المطارات.

هل يمكن الحصول على تصاريح لدخول الولايات المتحدة؟

يعتمد هذا على سبب الدخول، سيتسمر النظام المعني بإصدار تصاريح الدخول والسفر عبر الانترنت في القيام بعمله، وسيحصل الموظفون القائمون بهذا العمل على رواتبهم بشكل طبيعي.

ولكن أي شخص يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة من أجل العمل أو الدراسة، أو غيرها من الأسباب الأخرى مثل السجلات الجنائية، لن يستطيع القيام بذلك بشكل مؤقت، حتى تعود الحكومة إلى القيام بأعمالها مرة أخرى.