شركة طيران: لا يزال هناك 18 شخصا في عداد المفقودين عقب هجوم كابول

كابول (أ ش أ)

قالت شركة الطيران "كام إير" الخاصة في أفغانستان، اليوم الأحد، إن 42 من موظفيها كانوا يتواجدون داخل الفندق الذي شهد هجوما من قبل حركة طالبان في العاصمة كابول منذ ساعات.

وأضافت الشركة -حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)- أنه لا يزال هناك 18 شخصا في عداد المفقودين، كما أعربت عن مخاوفها من مقتل 5 آخرين.

كان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش قد أعلن مقتل خمسة مدنيين وإصابة ستة آخرين في هذا الهجوم الذي وقع بفندق "إنتركونتيننتال" في العاصمة كابول.

وقال دانيش إن قوات الأمن تمكنت من إنقاذ أكثر من 160 شخصا بينهم عشرات الأجانب من داخل الفندق، مضيفا أن عمليات التمشيط داخل الفندق مازالت جارية للتأكد من عدم وجود مسلحين آخرين بالداخل.

وقالت وزارة الداخلية إن شركة خاصة هي من تتحمل مسئولية تأمين هذا الفندق منذ ثلاثة أسابيع، مشيرة إلى أن الوزارة تحقق حاليا في كيفية تمكن المهاجمين من دخول المبنى.