القبض على رجل جنوبي فرنسا وتوجيه اتهام له بالإرهاب

باريس - (د ب أ):

قال مصدر قضائي فرنسي، اليوم السبت، إن السلطات تجري تحقيقا رسميا مع رجل بتهمة التآمر الإرهابي بعد اعتقاله جنوبي فرنسا.

وأضاف المصدر أن الشاب (33 عاما) كان موضع تحقيق منذ أواخر ديسمبر لكن جرى اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي خشية احتمال تنفيذه لهجوم.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية (أيه إف بي) بأن الرجل يشتبه في أنه أقسم بالولاء لتنظيم "داعش" المتطرف.

ونقلت الوكالة عن مصادر قضائية ومصادر قريبة من القضية أنه تم ضبط منتجات كان من يمكن استخدامها لصنع متفجرات.

وتشهد فرنسا حالة تأهب أمنية قصوى منذ سلسلة الهجمات الإرهابية التي وقعت في عامي 2015 و 2016، وأسفرت عن مقتل أكثر من 230 شخصا، وتبنى تنظيم داعش معظمها.

وتم إلغاء حالة الطوارئ التي فرضت بعد هجمات باريس في نوفمبر 2015 في أواخر العام الماضي، ولكن قبل أن تنتهي حالة الطوارئ دمجت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بعض سلطات الطوارئ المحدودة في القانون العادي لمدة ثلاث سنوات.