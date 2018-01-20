نواب أمريكيون يجتمعون مجددا للتوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة

واشنطن - (د ب أ):

يتطلع نواب في الكونجرس الأمريكي مجددا اليوم السبت، إلى محاولة لإنهاء أزمة بشأن سياسة الهجرة، التي أدت إلى إغلاق مؤسسات الحكومة.

ودخل الإغلاق الحكومي حيز التنفيذ بعد عدم تمكن مجلس الشيوخ من إقرار مشروع قانون الإنفاق على المدى القصير بحلول مهلة منتصف ليل الجمعة.

وقال السيناتور الأمريكي عن نيويورك، تشوك شومر، إن "التفاوض مع الرئيس (دونالد) ترامب، مثل التفاوض مع شيء هلامي".

وأضاف أنه "لم يرفض اتفاقا واحدا يحظى بموافقة الحزبين، بل اتفاقين، من بينهما واحد وضعت فيه أبرز وعوده الانتخابية"، مشيرا إلى الجدار المقترح مع المكسيك.

وكان تمرير مشروع القانون الخاص بالميزانية سيمسح بحصول موظفي الحكومة الاتحادية على أجورهم واستمرار عمل الوكالات غير الضروري لثلاثين يوما.

وفي إطار الخلاف بشأن الميزانية، تسعى المعارضة الديمقراطية إلى تمرير تشريع يمنع ترحيل قطاع كبير من المهاجرين الشباب، الذين وصلوا إلى البلاد بشكل غير قانوني عندما كانوا أطفالا.

ورفض الديمقراطيون المعارضون دعم ما يطلق عليه مواصلة القرار المتواصل بشأن الانفاق بدون الحصول على تنازلات بشأن سياسة الهجرة.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن القادة الجمهوريين سيقومون بمحاولة جديدة الأسبوع الجاري للتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين وإبقاء الحكومة ممولة حتى الثامن من شباط/فبراير.

وفي نيويورك، تم إبعاد السائحين عن تمثال الحرية ومتحف المهاجرين المعروف باسم " إليس أيلاند " الذي تديره هيئة الحدائق الوطنية، حيث تم إغلاقهما حتى إشعار آخر نظرا لعدم توافر المخصصات المالية وتوقفها بسبب الإغلاق الحكومى.

وألقى الرئيس دونالد ترامب، الذي ألغى رحلة في نهاية الأسبوع إلى منتجعه "مار لاجو" في فلوريدا، باللائمة على الديمقراطيين.

وقال في تغريدة اليوم: "الديمقراطيون مهتمون بالمهاجرين غير الشرعيين أكثر من جيشنا العظيم، وأمننا في عند الحدود الجنوبية الخطيرة. وكان بإمكانهم التوصل بسهولة لاتفاق ولكنهم قرروا عوضا عنه ممارسة لعبة الإغلاق الحكومي".